Israel dödade 724 barn – på en vecka

Siffran kommer från i lördags, då 2.215 personer hade dödats i en veckas attacker mot Gazaremsan. Av dessa var 724 barn och 458 kvinnor, enligt Anadolu Agency.

Enligt en uppdatering från den lokala hälsomyndigheten på söndagen hade dödssiffran ökat till 2.670 och antalet skadade till 9.600. Hur många av dem som är kvinnor och barn redovisades dock inte.

Enligt al-Jazeera har dödssiffran för barn ökat till över 1.000 under måndagen.

Under natten till måndagen skedde nya intensiva bombningar av Gaza.

Gazaremsan har en mycket ung befolkning. År 2022 var 42,5 procent av befolkningen 14 år eller yngre.

Israel har stängt av elektriciteten och tillgången till mat och dricksvatten i Gaza, medan den israeliska försvarsmakten förbereder en markinvasion som om den genomförs lär orsaka ett mycket stort antal dödsoffer.

Sjukhusen i Gaza uppges rapporteras ha så lite reservelektricitet kvar att det inte räcker längre än 24 timmar.

The video reveals the extent of the destruction in Gaza.#GazaGenocide pic.twitter.com/K5V8SDougd

— Palestine Highlights (@PalHighlight) October 16, 2023