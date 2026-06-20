Israel fortsätter att bryta mot vapenvilan

Enligt Reuters, som hänvisar till libanesiska statliga medier, genomfördes attackerna under natten mot lördagen och på lördagsmorgonen. Libanons statliga nyhetsbyrå NNA uppger att ett tiotal områden attackerades, bland annat i Nabatieh-regionen, där bostadshus ska ha förstörts.

Vapenvilan trädde i kraft klockan 16.00 svensk tid på fredagen. Redan under den första timmen efter att vapenvilan börjat gälla rapporterades israeliska flyganfall inne i Libanon, enligt Reuters. Senare under fredagskvällen uppgav NNA att två personer dödats i en israelisk drönarattack mot en motorcykel på en väg i södra Libanon.

De nya attackerna innebär att Israel fortsätter sina angrepp i Libanon trots överenskommelsen med Hizbollah.

Israel har inte omedelbart kommenterat de senaste uppgifterna om dödsoffer.