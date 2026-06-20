© GOV.IL
 

Israel fortsätter att bryta mot vapenvilan

Publicerad 20 juni 2026 kl 10.47

Utrikes. Minst fem personer har dödats i israeliska flyg- och drönarangrepp i södra Libanon, trots den vapenvila som Israel och Hizbollah enades om på fredagen.

Dela artikeln

Enligt Reuters, som hänvisar till libanesiska statliga medier, genomfördes attackerna under natten mot lördagen och på lördagsmorgonen. Libanons statliga nyhetsbyrå NNA uppger att ett tiotal områden attackerades, bland annat i Nabatieh-regionen, där bostadshus ska ha förstörts.

Vapenvilan trädde i kraft klockan 16.00 svensk tid på fredagen. Redan under den första timmen efter att vapenvilan börjat gälla rapporterades israeliska flyganfall inne i Libanon, enligt Reuters. Senare under fredagskvällen uppgav NNA att två personer dödats i en israelisk drönarattack mot en motorcykel på en väg i södra Libanon.

De nya attackerna innebär att Israel fortsätter sina angrepp i Libanon trots överenskommelsen med Hizbollah.

Israel har inte omedelbart kommenterat de senaste uppgifterna om dödsoffer.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 7430005

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 7430006

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Marockos lagkapten ställs inför rätta för våldtäkt

Skandalen – mitt under VM. Stjärnan Achraf Hakimi uppger sig "ivrigt invänta rättegången".0 

Ekonominyheter

Allt fler centralbanker flyttar hem sitt guld

Köper på sig mer – och hämtar hem det de har.. USA:s agerande mot Ryssland har skapat utbredd misstro.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.