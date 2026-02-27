Israel-oligarker ser ut att även få köpa CNN och Warner Bros

Miljardärsfamiljen Ellison är på väg att ta ännu ett stort kliv mot att helt dominera den amerikanska medievärlden.

Efter köpet av Paramount och CBS ser David Ellison nu ut att vinna budstriden om Warner Bros Discovery – koncernen bakom bland annat CNN och HBO.

CBS News anklagas för att ha förvandlats till ett renodlat israeliskt propagandaorgan efter övertagandet, och mediebolaget leds nu av ultrasionisten Bari Weiss.

Enligt CNN:s egen rapportering har Paramount Skydance, som leds av David Ellison, gått segrande ur budgivningen om Warner Bros Discovery. Affären är ännu inte helt klar och kräver både aktieägares godkännande och myndighetsprövning, men om den slutförs får Ellison kontroll över ett av branschens största film- och tv-bolag.

David Ellison är son till Oracle-grundaren Larry Ellison, som ingick i det konsortium som Trumpadministrationen lät ta över Tiktok i USA.

Budstriden om Warner Bros var hård. Netflix deltog länge och uppgavs ha ett fördelaktigt erbjudande, men Paramount höjde sitt bud till 31 dollar per aktie och fick till slut styrelsens stöd. Kort därefter meddelade Netflix att bolaget drog sig ur processen.

President Donald Trump signalerade starkt att han föredrog en uppgörelse med Paramount i affären, vilket är ovanligt då presidenter normalt inte lägger sig i konkurrensprövningar.

Om affären går igenom förändras maktbalansen i Hollywood. Paramount+ skulle då kunna integreras med HBO Max och bli en stark konkurrent till Netflix, Disney+ och Amazon.

Familjen Ellison har redan stärkt sitt grepp om amerikansk media genom Paramount, CBS och Tiktok. Om även Warner Bros Discovery tas över skulle det nya bolaget kontrollera ett stort antal filmstudior, streamingtjänster, kabelkanaler och nyhetsverksamhet under samma ägarstruktur.

Larry Ellison är starkt engagerad i israeliska frågor, inte minst sedan 7 oktober, och han är personlig vän med Benjamin Netanyahu. Bland annat har Ellison varit engagerad i organisationen Friends of the IDF (FIDF), som låter amerikanska medborgare donera stora summor pengar till Israels krigsmakt IDF, och han beskrivs själv som IDF:s största privata finansiär. Både han och resten av ledningen på Oracle anses vara mycket Israelvänliga, och personer som inte gillar Israel uppges vara portade från att arbeta på teknikjätten.

Larry Ellison tog emot Netanyahu i sitt hus i Hollywood när Netanyahu satt i opposition 2022, och oligarken uppges till och med ha erbjudit Netanyahu en plats i Oracles styrelse.

Trumpadministrationen lät förra året en grupp oligarker med Larry Ellison i spetsen ta kontroll över Tiktok. Detta med hänvisning till "nationell säkerhet", men enligt kritiker handlar det i själva verket om att tysta Israelkritik bland ungdomar.

I Jerusalem Posts lista över "De 50 mest inflytelserika judarna" får Larry Ellison ett hedersomnämnande, tillsammans med andra rika judiska profiler i USA som ingår i det konsortium som Donald Trump lät ta över Tiktok. Även sonen David återfinns på listan.

Ledare i Israel och inom Israellobbyn i USA har tidigare vid upprepade tillfällen understrukit vikten av att ta kontroll över Tiktok, då den växande Israelkritiken bland ungdomar annars tros kunna bli förödande för Israel i framtiden. I ett tal i FN:s generalförsamling i samband med affären hyllade Netanyahu de judiska oligarkernas övertagande av Tiktok – och kallade plattformen för Israels "viktigaste vapen".