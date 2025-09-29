Netanyahus kompis tar över Tiktok, CNN, CBS och Paramount

Oracle-grundaren Larry Ellison och sonen David bygger just nu snabbt upp en jättelik medieportfölj.

Oracle är en av investerarna i den nya USA-versionen av Tiktok, samtidigt som David Ellison nyligen säkrat en affär på 8 miljarder dollar för Paramount och CBS och uppges förbereda ett större bud på Warner, som inkluderar CNN.

Trumpadministrationen låter amerikanska oligarker ta kontroll över Tiktok med hänvisning till "nationell säkerhet", men enligt kritiker handlar det i själva verket om att tysta Israelkritik bland ungdomar. Fria Tider rapporterade i augusti om hur en tidigare IDF-soldat fått ansvar för censuren på plattformen.

I Jerusalem Posts färska lista över "De 50 mest inflytelserika judarna" får Larry Ellison ett hedersomnämnande, tillsammans med andra rika judiska profiler i USA som ingår i det konsortium som Donald Trump låter ta över Tiktok. Även sonen David Ellison, som ska få ansvar för Paramount och CBS, som enligt planen i sin nya version ska ledas av ultrasionisten Bari Weiss, återfinns på listan.

Ledare i Israel och inom Israellobbyn i USA har tidigare vid upprepade tillfällen understrukit vikten av att ta kontroll över Tiktok, då den växande Israelkritiken bland ungdomar annars tros kunna bli förödande för Israel i framtiden. I sitt tal i FN:s generalförsamling i helgen hyllade Netanyahu de judiska oligarkernas övertagande av Tiktok – och kallade plattformen för Israels "viktigaste vapen".

Många detaljer är oklara, bland annat ägarandelar och ledning, men New York Times skriver att den nya Tiktok-lösningen ser ut att hamna under personers kontroll som står president Donald Trump nära. Oracle har sedan tidigare ett samarbete med Tiktok genom att hantera amerikanska användares data i sina molnservrar – något som satt ytterligare frågetecken kring argumentet att inhemska oligarker måste kontrollera plattformen av "säkerhetspolitiska" skäl.

– Det som gör de här affärerna annorlunda är att de går över flera plattformar. Att kunna sätta en redaktionell linje tvärsöver Tiktok, CBS News och CNN – det är en ny värld, säger mediehistorikern Michael Socolow vid University of Maine till New York Times.

Larry Ellison äger över 40 procent av Oracle och är bolagets teknikchef. Hans förmögenhet har skjutit i höjden i takt med Oracle-aktien och han var under en period tidigare i september i år världens rikaste person. Samtidigt har familjen Ellison utökat sitt inflytande i Hollywood genom David Ellisons köp av Paramount/CBS och planerna på Warner.

Larry Ellison är starkt engagerad i israeliska frågor, inte minst sedan 7 oktober, och han är personlig vän med Benjamin Netanyahu. Bland annat har Ellison varit engagerad i organisationen Friends of the IDF (FIDF), som låter amerikanska medborgare donera stora summor pengar till Israels krigsmakt IDF. Både han och resten av ledningen på Oracle anses vara mycket Israelvänliga, och personer som inte gillar Israel uppges vara portade från att arbeta på teknikjätten.

Larry Ellison tog emot Netanyahu i sitt hus i Hollywood när Netanyahu satt i opposition 2022 och uppges till och med ha erbjudit Netanyahu en plats i Oracles styrelse.

Journalisten Glenn Greenwald, känd för sitt samarbete med Wikileaks, konstaterar i en videokrönika på Youtube att det är uppenbart att "den primära drivkraften" bakom förvärven av mediebolag är att påverka opinionen i synen på Israel. Han nämner bland annat ett nytt avslöjande där läckta mejl visar att David Ellison koordinerat med Israels tidigare överbefälhavare för att motverka Israelkritiker och forma opinionen i USA.

Greenwald tar också upp hur Tiktok före nyheten om köpet tvingades genomföra förändringar som att utse den tidigare IDF-soldaten Erica Mandel som ansvarig för censur av "hatretorik". Detta skedde efter krav från den judiska organisationen ADL (som ungefär motsvarar vänsterextrema Expo).

Oracles allt större möjligheter att systematiskt övervaka människor väcker också oro. I september förra året förklarade Larry Ellison hur övervakningen kommer att bli ännu mer omfattande och ingripande med hjälp av AI, och varför han tycker att det är bra:

– Polisen kommer att uppföra sig på bästa sätt eftersom vi ständigt spelar in och övervakar allt som händer. Medborgarna kommer också att uppföra sig bättre eftersom vi hela tiden spelar in och rapporterar vad som sker, sade Ellison.

The man behind the digital ID push is Larry Ellison, owner of Oracle, CBS, CNN, and, soon, TikTok. He wants data centralization and total surveillance. "Citizens will be on their best behavior because we're constantly watching & recording everything that's going on." Terrifying. https://t.co/mb05XvnOAx pic.twitter.com/cUx45ORy2F — Michael Shellenberger (@shellenberger) September 27, 2025

Glenn Greenwald är kritisk till utspelet:

– Han säger det i klartext: så länge det finns ett allestädes närvarande övervakningssamhälle där du alltid är övervakad så kommer du att skärpa dig, eftersom AI bevakar allt du gör och rapporterar det till myndigheterna om något anses fel.

Enligt Greenwald är de stora förvärven av amerikanska medier en av de viktigaste nyheterna just nu, men han konstaterar att medierna själva inte verkar vara överdrivet intresserade av att rapportera om saken.

– Därför är det avgörande att förstå vem Ellison är, vad affärerna innebär och vad som driver dem. Det är svårt att tänka sig något mer betydelsefullt 2025 – och samtidigt så underbevakat, säger Glenn Greenwald.