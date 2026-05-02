Israelens attack mot nunnan väcker kristen avsky

En 36-årig israelisk man har gripits efter att oprovocerat ha attackerat en fransk nunna nära Gamla staden i Jerusalem.

Händelsen fångades av övervakningskameror. En video som visar hur nunnan brutalt knuffas till marken bakifrån har fått stor spridning på sociala medier.

Biskop William Shomali vid katolska kyrkan i Jerusalem beskriver händelsen som "smärtsam, alarmerande och ytterst allvarlig".

Han uppger att nunnan puttades bakifrån så att hon föll och slog i huvudet. Gärningsmannen började sedan gå från platsen, men vände tillbaka – och började sparka på den liggande kvinnan.

"Nunnan är fysiskt svag. Gärningsmannen knuffade henne kraftigt bakifrån, vilket fick henne att falla till marken efter att hennes huvud träffat en upphöjd stenplatta. Han återvände sedan och stampade på henne", skriver Shomali på sociala medier.

"Att gärningsmannen återvände för att sparka henne efter att hon redan var skadad gör brottet ännu allvarligare. Detta är en avskyvärd handling", skriver han vidare.

Israeli police say a 36-year-old Jewish man has been arrested over this assault on a French nun in occupied East Jerusalem.



Video shows her being shoved to the ground and kicked, renewing concern over violence against Israel’s religious minorities. pic.twitter.com/evDvchU808 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 1, 2026

För bara ett par veckor sedan kom en liknande nyhet om en IDF-soldat som slog sönder ett krucifix vid en by i den del av södra Libanon som Israel nu i praktiken har annekterat.

Hatet och föraktet mot kristna är mycket utbrett och sitter djupt bland israelerna. Det är vanligt att israeler spottar på kristna pilgrimer på gatan i Israel. Den nationella säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir försvarade häromåret detta spottande och förklarade att det är "en gammal judisk tradition".

Religious Freedom Data Center (RFDC) har dokumenterat minst 200 våldsincidenter mot kristna, främst begångna av ortodoxa judar riktade mot internationella präster eller individer som visat kristna symboler, mellan januari 2024 och september 2025.

Här slår IDF-soldaten sönder Jesus:



Krossar skallen på krucifixet med slägga.



Soldaten försvaras: "Avgudabilderna måste bort." https://t.co/qXyztFikDV — Fria Tider (@friatider) April 20, 2026

Ärkebiskop Atallah Hanna vid grekisk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem skriver i sociala medier att "attacken mot en nunna i staden al-Quds sker samtidigt som övergreppen mot kristna institutioner i staden eskalerar".

Han varnar för att "detta inte längre är isolerade incidenter, utan en återkommande utveckling som hotar den kristna närvaron".

Franska konsulatet i Jerusalem uppger att man "kraftfullt fördömer attacken mot en fransk nunna" och följer hennes tillstånd.

Israelisk polis meddelade efter den internationella uppståndelsen att man har nolltolerans mot våld och att den misstänkte gripits. Man uppgav även häromveckan att IDF-soldaten som slog sönder krucifixet skulle straffas.

Att Israel på detta sätt plötsligt har börjat ingripa mot attacker mot kristna tolkas som ett tecken på att man är bekymrad över den uppmärksamhet som fenomenet har börjat få i världspressen.

William Shomali konstaterar att de israeliska myndigheterna "inte reagerat snabbt vid tidigare liknande incidenter".