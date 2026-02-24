© Kremlin.ru/DoJ
Jagland på sjukhus efter Epstein-tillslag

Publicerad 24 februari 2026 kl 15.30

Media. Den tidigare norske statsministern Thorbjørn Jagland vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter ett självmordsförsök förra veckan, enligt iNyheter. Samtidigt ska de norska medierna i hemlighet ha kommit överens om att helt mörklägga händelsen, medan Jaglands advokat förnekar att det handlar om ett självmordsförsök.

Beskedet kommer bara dagar efter att Jagland den 12 februari delgavs misstanke om grov korruption kopplad till hans nära relation med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein.

Nyhetssajten iNyheter uppger att branschorganisationen Norsk Redaktørforening och utvalda redaktörer den 17 februari ska ha kommit överens med Jaglands advokat om att inte rapportera om självmordsförsöket.

Generalsekreteraren för Norska Redaktörsförbundet, Reidun Kjelling Nybø, uppger i ett mejl till iNyheter att medierna inte har gjort någon överenskommelse med Jaglands advokat om att inte skriva om händelsen.

Det hela var enligt henne inte någon överenskommelse utan "information" om bakgrunden, så att "goda pressetiska bedömningar kunde göras".

Advokaten Anders Brosveet bekräftar att inläggningen på sjukhus är en följd av den "belastning" som Jagland utsatts för efter avslöjandet. Men han vill inte beskriva det som ett självmordsförsök.

– Det stämmer inte att Thorbjørn Jagland ska ha försökt ta sitt liv, säger Anders Brosveet till Verdens Gang.

Redaktören i iNyheter, Helge Lurås, vidhåller uppgifterna i sin publicering.

– Vår journalist har fått andra uppgifter, säger Helge Lurås till VG.

Finansavisens redaktör Steinar Grini, som också publicerat nyheten som självmordsförsöket, vill inte kommentera advokatens dementi.

– Vi avstår från att kommentera det, säger Steinar Grini till VG.

I slutet av januari blev det känt att Jagland haft mer omfattande kontakt med Epstein än han tidigare uppgett. Enligt VG ska de ha utbytt ett stort antal meddelanden och träffats flera gånger mellan 2011 och 2019, under en period då Jagland var generalsekreterare i Europarådet och ordförande för Nobelkommittén.

I samband med korruptionsmisstanken genomförde norsk polis husrannsakan i bostäder i Oslo och Risør. Utanför lägenheten i Oslo samlades ett stort pressuppbåd.

Till NRK sade Jagland samma dag:

– Jag har bara en sak att säga, och det är att jag är väldigt glad över att saken blir ordentligt utredd. Inget mer att säga.

På frågan hur han ställde sig till misstankarna svarade han:

– Min advokat har sagt nog.

För att kunna driva korruptionsutredningen vidare begärde Økokrim att Europarådet skulle häva Jaglands immunitet. Immuniteten upphävdes dagen före husrannsakningarna.

I en skrivelse till Europarådet uppges att Jagland och nära familjemedlemmar vid upprepade tillfällen mellan 2011 och 2018 ska ha använt Epsteins bostäder i Paris och New York samt vistats i hans villa i Palm Beach, Florida. Enligt brevet ska Epstein också ha stått för resekostnader för sex vuxna vid ett av tillfällena. Ett planerat Karibienbesök, där resa och hotell skulle betalas, ska dock aldrig ha genomförts. Det framgår även att Jagland ska ha bett Epstein om hjälp med ett banklån, utan att det är klarlagt om det blev av.

