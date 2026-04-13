Jomshofs nya åsikt om Orban: "Retarderad rysk nickedocka"

För inte många år sedan beskrev ledande SD-politiker Viktor Orban och hans parti Fidesz som en stor politisk förebild.

Men under SD:s snabba liberaliserings- och globaliseringsprocess de senaste åren har synen på det ungerska partiet övergått först i skepsis – och nu till ren fientlighet.

Inte minst SD-toppen Richard Jomshof har förknippats med en starkt positiv syn på Orban. År 2015 blev det en mediestorm när han skrev ett Facebook-inlägg där det blev tydligt att han hade Orbans Ungern som ideal.

"Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget", skrev Jomshof då.

Jomshof har också tidigare i återkommande motioner i riksdagen framhållit Orbáns Ungern som ett positivt exempel på hur en regering lyssnar på sin egen befolkning i invandringsfrågan.

Men de senaste åren har Sverigedemokraterna bit för bit anammat en starkt EU-vänlig liberal utrikespolitik som numera i praktiken inte kan skiljas från andra vänsterliberala partiers.

Efter söndagens val får Viktor Orban lämna ifrån sig makten till EU-vänliga liberala krafter. Fria Tider rapporterade tidigare i dag om hur detta nu öppet hyllas av såväl Jimmie Åkesson som andra SD-toppar.

"Väldigt bra": SD hyllar Orbans valförlust



Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson jublar.



Nu säkras äntligen EU-finansieringen av Ukrainakriget, enligt SD-topparna.

Åkesson "välkomnar maktskiftet" och hyllar ungrarna för att ha "valt väst framför öst". Mattias Karlsson skriver att det är "väldigt bra" om Ungern nu kan få en mer EU-vänlig regering.

Richard Jomshof själv uttryckte sin avsky för Orban i ett X-inlägg under söndagen och meddelade att han hoppades på vinst för den EU-vänliga oppositionen.

"I enskilda sakfrågor har Orbán landat helt rätt, visst är det så. Men hans retarderade inställning i Ukrainafrågan och det ständiga rövslickeriet av Putin, gör honom till en säkerhetsrisk. Vi behöver inte fler ryska nickedockor. Jag hoppas att Magyar vinner", skrev han.

Jomshofs inlägg hyllas av liberalen Krister Thelin:

"Sedärja, ett förnuftets röst från oväntat håll."

Jomshof svarar med att ifrågasätta varför liberalen blir förvånad över att de har samma åsikter.

"Oväntat håll? Tror nog att vi är överens i ganska många frågor", skriver SD-toppen.