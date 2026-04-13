© Daniel X. O'Neil, Faksimil
 

Washington Post: Trump bör mörda fredsförhandlarna

Publicerad 13 april 2026 kl 15.27

Media. Washington Post får kritik efter att ha krävt att Donald Trump ska döda de iranska fredsförhandlarna. Med denna metod kan man se till att de förhandlare som överlever går med på alla USA:s krav, lyder den anrika liberala tidningens argument.

Efter stora ansträngningar – bland annat genom extrema hot om civilisations­utplåning – har USA till slut lyckats få Iran att sätta sig vid förhandlingsbordet.

Iranierna har varit mycket skeptiska till att alls prata med USA eftersom landet tidigare bluffat med fejkade samtal och plötsligt börjat döda ledande förhandlare och starta anfallskrig under pågående diplomatiska förhandlingar.

Men enligt Washington Posts kolumnist Marc Thiessen borde Trump även denna gång se till att döda de personer han uppger sig vilja förhandla med.

"Genomför en sista våg av ledarskapsinriktade angrepp och eliminera de iranska tjänstemän som tidigare har skonats för förhandlingarnas skull", skriver Thiessen i en uppmaning till Vita huset och fortsätter:

"Irans ledare måste fås att förstå att deras liv bokstavligen hänger på att nå en förhandlad uppgörelse som faller Trump i smaken. Om de vägrar att göra det ska de dödas."

Den norske statsvetaren Glenn Diesen tar artikeln i Washington Post – som har mottot "Democracy dies in darkness" – som exempel på att USA "väldigt snabbt har normaliserat mord på utländska ledare".

Även från iranskt håll reagerar man på de nya mordhoten från amerikanskt håll under pågående diplomatiska samtal.

I ett inlägg på X går Esmaeil Baghaei, talesperson för iranska UD, till angrepp mot det han menar är motsägelsefulla signaler från USA.

"Medan amerikanska myndigheter anklagar Iran för att sakna god vilja och ägna sig åt utpressning, rekommenderar delar av det amerikanska politiska och mediala etablissemanget öppet att iranska förhandlare ska mördas om förhandlingarna misslyckas", skriver han.

Baghaei ifrågasätter retoriken.

"Är inte detta i praktiken en politisk diskurs som normaliserar utpressning genom hot eller offentlig uppvigling till terror, våld och dråp?" skriver han.

"Javid Shah!" – här hyllas diktatorsonen av riksdagen

Politikerna mässade hyllningsfraser till Reza Pahlavi. Israelprofilerna Alice Teodorescu Måwe och Charlie Weimers stod längst fram. 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

