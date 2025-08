USA: Inget katastrofstöd till Israelkritiska delstater

USA:s federala katastrofmyndighet Fema krävde först att delstater och kommuner specifikt ska ta avstånd från bojkotter av israeliska företag för att kunna få tillgång till centrala krisresurser.

Draget har mötts av massiv kritik och använts som ytterligare ett argument för att Donald Trump är helt och hållet i händerna på de israeliska intressena, som betalade honom miljardbelopp i valrörelsen och enligt konspirationsteoretiker även kan ha utpressningsmaterial på honom via hans gamla vän Jeffrey Epstein.

"Absolut bevis för att vår regering är ockuperad av Israel", skriver influeraren Dan Bilzerian i ett inlägg som fått över 100.000 gilla-markeringar på plattformen X.

Absolute proof our government is occupied by Israel. https://t.co/wFHPS6gHGY

