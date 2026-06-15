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Linda Pira.

Känd vänsterartist döms för bidragsbrott

Publicerad 15 juni 2026 kl 14.10

Inrikes. Artisten och vänsteraktivisten Linda Pira döms för vårdslöst bidragsbrott efter att ha plockat ut svenska barnbidrag och flerbarnstillägg trots att hon bodde utomlands med sina barn. Totalt handlar det om 60.950 kronor. Det var nära att hon dömdes till fängelse – men i stället kommer hon undan med villkorlig dom.

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Linda Pira, 40, är hiphopartist och vänsteraktivist och känd för sin kamp mot så kallad rasism.

Enligt tingsrätten betalades pengarna ut felaktigt vid 23 tillfällen mellan april 2022 och februari 2024.

Bakgrunden är att Linda Pira inte anmälde till Försäkringskassan att hon och barnen hade flyttat från Sverige. Hon erkände att hon tagit emot bidragen och att hon under perioden bodde utomlands utan att meddela myndigheten.

Däremot förnekade hon att hon haft uppsåt eller varit grovt oaktsam.

Tingsrätten går inte på åklagarens förstahandslinje om uppsåtligt bidragsbrott. Domstolen anser inte att det är bevisat att Linda Pira förstod att hon saknade rätt till pengarna.

Hon borde dock ha förstått att flytten kunde påverka rätten till barnbidrag och flerbarnstillägg, enligt tingsrätten. Domstolen pekar bland annat på att hon upphörde att ta emot andra bidrag i samband med utlandsflytten, men ändå inte kontrollerade vad som gällde för barnbidraget.

Oaktsamheten bedöms som grov. Linda Pira döms därför för vårdslöst bidragsbrott vid 23 tillfällen.

Påföljden blir villkorlig dom. Tingsrätten konstaterar att straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men att det saknas skäl att tro att 40-åringen kommer att begå nya brott.

Linda Pira ska även betala 1.000 kronor till brottsofferfonden.

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