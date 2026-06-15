Känd vänsterartist döms för bidragsbrott

Linda Pira, 40, är hiphopartist och vänsteraktivist och känd för sin kamp mot så kallad rasism.

Enligt tingsrätten betalades pengarna ut felaktigt vid 23 tillfällen mellan april 2022 och februari 2024.

Bakgrunden är att Linda Pira inte anmälde till Försäkringskassan att hon och barnen hade flyttat från Sverige. Hon erkände att hon tagit emot bidragen och att hon under perioden bodde utomlands utan att meddela myndigheten.

Däremot förnekade hon att hon haft uppsåt eller varit grovt oaktsam.

Tingsrätten går inte på åklagarens förstahandslinje om uppsåtligt bidragsbrott. Domstolen anser inte att det är bevisat att Linda Pira förstod att hon saknade rätt till pengarna.

Hon borde dock ha förstått att flytten kunde påverka rätten till barnbidrag och flerbarnstillägg, enligt tingsrätten. Domstolen pekar bland annat på att hon upphörde att ta emot andra bidrag i samband med utlandsflytten, men ändå inte kontrollerade vad som gällde för barnbidraget.

Oaktsamheten bedöms som grov. Linda Pira döms därför för vårdslöst bidragsbrott vid 23 tillfällen.

Påföljden blir villkorlig dom. Tingsrätten konstaterar att straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men att det saknas skäl att tro att 40-åringen kommer att begå nya brott.

Linda Pira ska även betala 1.000 kronor till brottsofferfonden.