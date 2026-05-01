"Att beskriva det som 'mutande' är felaktigt", säger Katja Nyberg efter anklagelserna från SD-ledaren.

Katja Nyberg slår tillbaka mot Åkesson: Jag är inte mutad av MP

Publicerad 4 maj 2026 kl 13.24

Inrikes. Bråket om politiska vildar fortsätter efter SVT:s partiledardebatt på söndagskvällen. Nu svarar Katja Nyberg på anklagelserna från Jimmie Åkesson att hon skulle ha blivit "köpt" av Miljöpartiet.

Under SVT-debatten anklagade Jimmie Åkesson Miljöpartiets språkrör Amanda Lind för att muta tidigare SD-ledamöter.

– Jag tycker inte att det är rimligt att man går till de här vildarna och köper dem, sade Åkesson och fortsatte:

– Amanda Lind måste berätta vad man gett de här vildarna under bordet.

Bakgrunden var kaoset i riksdagen i slutet av förra veckan, då SD kallade in extra ledamöter i strid mot kvittningssystemet efter att två tidigare SD-ledamöter röstat med oppositionen i frågan om skärpta medborgarskapskrav.

Amanda Lind avfärdade mutanklagelserna under SVT-debatten.

– Men det är ju fullständigt trams. Nu får du väl sluta Jimmie Åkesson, vadå köpa? Jimmie Åkesson! Håll reda på dina egna vildar, sade hon och fortsatte:

– Vi har inte förhandlat med några vildar. Du får sluta med falska anklagelser.

Nu kommenterar Katja Nyberg, en av de aktuella tidigare SD-ledamöterna, uppgifterna.

"Att beskriva det som 'mutande' är felaktigt. Jag har inte blivit erbjuden något, och min röst grundade sig helt på min egen bedömning av lagförslagets utformning och rättssäkerhet", skriver hon i en skriftlig kommentar till TV4 Nyheterna.

"Det är samtidigt viktigt att klargöra att det inte var mitt val från början att lämna SD. Trots det tycks det finnas en förväntan om att jag ska rösta enligt deras linje. Som riksdagsledamot har jag ett eget mandat och fattar beslut utifrån sakfrågan", fortsätter Katja Nyberg.

Hon uppger att hon inte kommer att stödja förslag som hon "bedömer som bristfälliga".

