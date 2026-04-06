Kratrar i vägbanan när USA stoppade Iran från att hitta piloten först

Publicerad 6 april 2026 kl 11.17

Utrikes. Nya satellitbilder från Airbus visar omfattande skador på vägar i centrala Iran, i närheten av den plats där USA nyligen genomförde en räddningsoperation av en nedskjuten pilot.

Enligt bilderna syns minst 28 kratrar längs flera vägsträckor i provinsen Esfahan, cirka 20 kilometer från en avlägsen landningsbana.

Kratrarna uppskattas vara omkring nio meter breda och tycks ha slagit ut hela vägbanor med hög precision.

Uppgifterna pekar på att vägarna medvetet bombats för att försvåra framkomligheten i området. Tidigare rapporter gör gällande att amerikanska specialförband rörde sig mot en bergssida där den nedskjutna piloten gömt sig och skickat ut nödanrop.

Samtidigt ska amerikanskt flyg ha genomfört riktade attacker i området, i syfte att hindra iranska styrkor från att nå fram först.

I samband med insatsen uppges USA även ha förstört sitt eget skadade flygplan vid nedslagsplatsen för att förhindra att det föll i fiendens händer.

Varken USA eller Iran har lämnat några ytterligare officiella kommentarer kring detaljerna i operationen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 579257808

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 579257809

Varnish cache server

