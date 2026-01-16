Kremls Grönlands-prognos: "De kommer skita i byxorna och ge upp"

I ett inlägg på X går Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev till angrepp mot europeiska reaktioner kring Grönland.

Han hånar uttalanden från Frankrike om konsekvenserna om Danmarks suveränitet skulle hotas.

"Den galliska tuppen har galit att om Danmarks suveränitet påverkas blir konsekvenserna utan motstycke. Oj då, vad ska de göra? Kidnappa USA:s president? Atombomba USA? Självklart inte. De kommer bara skita i byxorna och ge upp Grönland. Och det vore ett fantastiskt europeiskt prejudikat."

Samtidigt har Rysslands ambassad i Belgien uttryckt oro över vad man beskriver som en växande militär närvaro från Natoländer på Grönland.

– Situationen som utspelar sig långt upp i norr gör oss djupt bekymrade, uppger ambassaden enligt norska TV2.

Ambassaden avfärdar också påståenden om att Ryssland planerar att ta över Grönland, något USA:s president Donald Trump tidigare angett som ett skäl till sitt eget intresse för ön.

Under onsdagen meddelade Sverige, Tyskland, Frankrike och Norge att de skickar militär till Grönland.