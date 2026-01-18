Kris och kaos i nordiska regeringar efter USA:s nya hot

Tullarna uppgår till 10 procent och införs omedelbart. Enligt beskedet ska de dessutom höjas till 20 procent i juni, om USA dessförinnan inte har fått ta över Grönland.

Direkt efter beskedet inledde statsminister Ulf Kristersson samtal med sina nordiska kollegor, oppositionen och företrädare för exportindustrin, enligt uppgifter från regeringshåll för Dagens Industri.

På lördagskvällen deltog Sveriges så kallade säkerhetsrådgivare i ett möte med företrädare för europeiska allierade, uppger en regeringskälla.

Senare under dagen samlas EU:s 27 medlemsländers ambassadörer för att samordna ett gemensamt svar på de amerikanska hoten.

Näringslivet i Norden manar till lugn men förbereder sig för en utdragen konflikt.

– På Dansk Industri uppmanar vi företagen att ta ett djupt andetag, förbereda sig på olika scenarier och avvakta vad som faktiskt kommer att hända. Om en reaktion behövs är det en europeisk fråga. Och Europa står inte ensamt, säger Dansk Industris vd Lars Sandal Sørensen i en kommentar till dansk media.

Samtidigt varnar organisationen för betydande konsekvenser om konflikten eskalerar.

Om EU inför motåtgärder och båda sidor lägger till 25 procents tullar ovanpå det befintliga handelsavtalet kan det leda till att omkring 16.000 danska arbetstillfällen försvinner, enligt en beräkning från Dansk Industri.