Kungskobran överlever utomhus hela hösten

– Den överlever förmodligen en hel höst. Jag hoppas att de har säkrat upp ventilationssystemet. Så länge de inte har galler kan kungskobran ta sig ut via det, säger han till tidningen.

Ormen kan även använda avloppsrör för att röra sig i och mellan byggnader. I Indien händer det att ormen tar sig in i byggnader via just avloppsrören, enligt Arnbom.

Djurvårdaren Bosse Jonsson på Skansenakvariet säger till Aftonbladet att han inte tror att ormen kan ha lämnat byggnaden.

– Vi har självklart gjort allt vi kan för att förhindra att ormen tar sig ut, såklart. Men sen är det klart att ingenting är skrivet i sten, säger han.

Tidigare har verksamheten haft en annan uppfattning om läget.

– Den kan inte ta sig ut. Det går inte. Och hypotetiskt om ormen skulle ta sig ut så skulle den inte klara av höstkylan, sade den ansvarige chefen Jonas Wahlström nyligen till Aftonbladet.

Den som blir biten av en kungskobra har små chanser att överleva. Döden inträffar normalt inom 30–45 minuter vilket gör att behandling med serum är svårt att hinna med.