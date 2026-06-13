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Rawa Majid.

Kurdiska räven fast i krigets Iran

Publicerad 13 juni 2026 kl 14.46

Inrikes. Gänghöjdaren Rawa Majid, även känd som Kurdiska räven, uppges vara fast i Iran och vilja ta sig därifrån. Enligt Aftonbladet har situationen försvagat Foxtrotnätverket.

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Enligt Aftonbladets källor befinner sig Foxtrot-ledaren Rawa Majid i Iran. Polisen bedömer att han har varit där sedan 2023.

Kriget ska nu ha gjort det svårare för honom att styra den kriminella organisationen – bland annat på grund av störningarna i internettrafiken.

Enligt Aftonbladet har Foxtrot försvagats av situationen. Samtidigt bedömer polisen att nätverket fortfarande är det enda kriminella nätverk som har kapacitet att begå våldsbrott överallt i Sverige.

Israels spionmyndighet Mossad har tidigare anklagat Irans regering för att samarbeta med Majid. Enligt de uppgifterna ska syftet ha varit att få honom att beordra attacker mot judiska mål i Skandinavien.

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