Kurdiska räven fast i krigets Iran

Enligt Aftonbladets källor befinner sig Foxtrot-ledaren Rawa Majid i Iran. Polisen bedömer att han har varit där sedan 2023.

Kriget ska nu ha gjort det svårare för honom att styra den kriminella organisationen – bland annat på grund av störningarna i internettrafiken.

Enligt Aftonbladet har Foxtrot försvagats av situationen. Samtidigt bedömer polisen att nätverket fortfarande är det enda kriminella nätverk som har kapacitet att begå våldsbrott överallt i Sverige.

Israels spionmyndighet Mossad har tidigare anklagat Irans regering för att samarbeta med Majid. Enligt de uppgifterna ska syftet ha varit att få honom att beordra attacker mot judiska mål i Skandinavien.