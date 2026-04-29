Megic Mike åtalas för Facebook-bedrägeri

Michael Koul, 28, står åtalad vid Malmö tingsrätt misstänkt för penningtvättsbrott.

Han är mest känd under artistnamnet "Megic Mike", som han använder i sina populära humorklipp på nätet.

Enligt åklagaren ska en okänd person ha lurat en man på Facebook att betala 5.000 kronor i handpenning för en bil som aldrig levererades. Pengarna swishades den 17 september 2025 till Kouls konto.

Samma dag fördes summan vidare till ett Revolutkonto. Åklagaren anser att överföringen syftade till att dölja pengarnas ursprung eller göra det möjligt att tillgodogöra sig dem.

I förundersökningen uppger målsäganden att han hittade en bilannons på Facebook och gick med på att betala en handpenning för att reservera bilen. Någon leverans skedde aldrig och kontakten med säljaren upphörde.

Koul nekar till brott och hävdar att pengarna rörde en annan affär.

"Sket i vem pengarna kom ifrån"

I förhör uppger han att han sålde en Playstation för 5.000 kronor och att betalningen kom via en tredje person. Han säger också att han inte kontrollerade vem som stod bakom överföringen.

– Egentligen sket jag i vem pengarna kom ifrån bara jag fick mina pengar, säger han i förhör.

Michael Koul uppgav vidare att han träffade Playstation-försäljaren vid Mobilia i Malmö. Han hävdar dock att han inte vet vad personen heter.

– Han heter Frank på Snapchat. Jag vet inte vad hans riktiga namn är.

Pengarna fördes därefter vidare till hans eget Revolutkonto, som han enligt egen uppgift använder för betalningar.

Koul uppger att han inte känner målsäganden och bestrider ansvar för brottet. Samtidigt kräver målsäganden att få tillbaka de 5.000 kronorna.

Rättegången beräknas ta omkring en timme.