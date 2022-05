Läkargrupp: FHM har mörkat om över 900 vaccindöda

Ett 30-tal läkare inom det så kallade Läkaruppropet, som är kritiska till den svenska corona- och vaccinhanteringen, har skrivit under ett inlägg där FHM anklagas för att "vilseleda allmänheten" med sin statistik.

"Över 900 avlidna med covid-19 har felaktigt presenterats som ovaccinerade och därmed kraftigt förskönat bilden av det vaccinationsprogram som FHM är ansvarigt för", skriver läkarna.

I myndighetens veckorapporter har man i statistiken räknats som ovaccinerad till och med 14 dagar efter att man tagit den andra dosen.

"Vad denna förflyttning av dödsfall innebär redovisas inte och en felaktig bild presenteras för massmedia och svenska folket", skriver Läkaruppropet.

Läkaruppropet har begärt ut data från FHM över antalet avlidna i covid-19 under 2021. Enligt läkarna har FHM flyttat över 919 vaccinerade dödsfall till gruppen ovaccinerade. Om dessa dödsfall överförs till gruppen vaccinerade så ökar antalet vaccinerade dödsfall med hela 135 procent.

Journalisten Per Shapiro ställde frågor om statistiken på Folkhälsomyndighetens presskonferens den 27 januari i år:

– Varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade jämfört med de övriga? sade han

FHM:s avdelningschef Britta Björkholm svarade:

– Jag vet inte vad jag ska svara. Vi har väldigt mycket data, vi har väldigt mycket siffror, vi följer upp på många olika sätt. Jag tycker vi är transparenta och redovisar det som är relevant.

Läkarna kräver nu att FHM "offentligt och tillgängligt för allmänheten" redovisar rådata över dödstal för helt ovaccinerade personer samt de som är vaccinerade från den dag de fått dos 1.

"Vi hävdar att för att korrekt utvärdera vaccinens effekter så måste alla personer som injicerats anses vaccinerade. Även om signifikant immunitet via antikroppar inte uppstår förrän det gått 21 dagar efter dos 1 eller 14 dagar efter dos 2, så måste vid utvärdering av vaccinens effekt även dödstalen under dessa tidsspann redovisas. Om dödligheten är högre under perioder innan vaccinen hunnit skapa immunitet jämfört med dödligheten för ovaccinerade, så är ju skyddseffekten negativ", skriver Läkaruppropet.

Fria Tider har vid upprepade tillfällen försökt få en kommentar av Folkhälsomyndigheten sedan i måndags. På tisdagen utlovade myndighetens presschef Christer Janson via telefon ett skriftligt svar under dagen, men något sådant skickades aldrig.