Larmet: Vräkiga klimatkonferenser hotar klimatet

Forskare har granskat utsläppen från deltagare på en årlig internationell vattenkonferens mellan åren 2004 och 2023. Konferensen, som arrangeras av Association for the Sciences of Limnology and Oceanography, besöks i genomsnitt av 1.500 personer.

De senaste åren har den hållits på platser som Puerto Rico, Hawaii och Mallorca. De genomsnittliga utsläppen per deltagare och konferens låg på 1,3 ton koldioxid.

Denna siffra kan jämföras med nivån för utsläpp per person och år som vi behöver ta oss ner till om vi ska nå målet enligt Parisavtalet: 2,3 ton 2030 och 1,4 ton 2040.

– Som konferensdeltagare bränner du alltså mer än halva din årliga CO2-budget på en vecka. De koldioxidutsläpp som deltagarna själva genererar när de deltar i konferensen blir elefanten i rummet som ingen riktigt vill prata om, säger Emma Kritzberg, biologiprofessor vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Att minska koldioxidutsläppen från konferenser kräver mer än ytliga åtgärder, såsom vegetarisk kost – i stället bör forskarvärlden övergå till praktiska lösningar för att minska flygsträckorna. Att akademin gör allvar av att minska sina egna utsläpp gynnar trovärdigheten och kan inspirera andra utsläppsintensiva verksamheter, menar Emma Kritzberg.

– Bland forskarna som deltar på dessa konferenser finns djup kunskap och stort engagemang kring klimatförändringarna och hur de påverkar de akvatiska systemen. Faktum är att 50 procent av alla presentationer förra året berörde klimatförändringar. Det var också stort fokus på att denna kunskap behöver ”omsättas” och ”leda till förändring”, inte enbart kommuniceras inomvetenskapligt, säger Emma Kritzberg.

Den nya studien pekar på flera vägar för att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från vetenskapliga konferenser. Det är enligt forskarlaget viktigt att insatserna riktas till områden där de har störst effekt. Att framhålla betydelsen av att enbart servera vegetarisk kost eller använda eldrivna lokala transportmedel är i praktiken inte av särskilt stor vikt när man sätter det i relation till de totala utsläppen konferensen genererar.

– Att arrangera konferenser parallellt på flera platser samtidigt, särskilt i Nordamerika, centrala Europa och Asien, kan minska utsläppen avsevärt eftersom de flesta deltagarna får kortare resväg. Samt att inte hålla konferenser på öar som Mallorca, Hawaii och Puerto Rico, säger Emma Kritzberg.