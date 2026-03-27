Lawen Redar till Stegrud: Du kan bli kurd

I höstas rök de ihop i ett storbråk om svenskhet. Nu har Socialdemokraternas Lawen Redar och Sverigedemokraternas Jessica Stegrud träffats för att diskutera under mer avslappnade former.

Höstens bråk uppstod när Stegrud efter en debatt om kulturkanon beskrev Lawen Redar som en "svenskfödd kurd".

I den nya debatten mellan duon, arrangerad av Youtube-kanalen Studio 3, tas frågan åter upp.

Lawen Redar, som leder Socialdemokraternas tvångsblandningssatsning, fortsatte att hävda att hon är "svensk".

– Jag har kurdisk bakgrund. Jag är stolt över den, sade hon.

Jessica Stegrud kom då med en motfråga: "Kan jag bli kurd?"

– Ja, svarar Redar.

Det är den här nivån vi nått… 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/TxrsU3gDx7 — Gabriel Külen (@GabrielKulen) March 26, 2026

Hur då? undrar Stegrud.

– Det är inte för mig att bestämma, för jag är egentligen inte kurd, säger Redar, som tidigare profilerat sig som stark kurdisk nationalist.

Hon meddelar att hon dessutom en "tydligare patriot" än Jessica Stegrud.

– Jag är en tydligare patriot än vad du är. Det är för att jag inte är svenskfödd kurd utan jag är svensk. Jag är svensk med kurdisk bakgrund. Vad jag vill med Sverige handlar om ett starkt samhälle där vi alla känner stark tillhörighetskänsla till detta land.

Jessica Stegrud slog tillbaka.

– Du låter inte som en patriot, du låter som en socialist med någon sorts ingenjörskonst i bakhuvudet, sade hon och fortsatte:

– Jag tycker det är ett hån att kalla sig patriot när man så medvetet har stått för en massinvandringspolitik som har skapat de här enorma problemen.