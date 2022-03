Madeleine Albright död

Madeleine Albright (född Marie Korbelová i dåvarande Tjeckoslovakien) blev USA:s första kvinnliga utrikesminister 1997 och innehade posten till 2001.

Albright har hyllats av liberaler men även fått kritik. År 1996, då hon var Bill Clintons FN-ambassadör, försvarade hon den sanktionspolitik som ledde till att en halv miljon barn dog i Irak.

– Jag tycker att det är ett svårt val, men priset ... vi tycker att det är ett pris som är värt att betala, sade hon i en tv-intervju om de döda barnen.

Madeleine Albright ansvarade också för Natos terrorbombningar av civila serber år 1999.

Sveriges utrikesminister Ann Linde kallar Albright för en "inspiration och en ljuskälla i mörka tider" och hyllar henne för hennes "kamp mot fascism".

I mourn a great politician, Madeleine Albright was an inspiration and a beacon of light in dark times. Her relentless fight against fascism, her solidarity with women and girls around the world and her work for democracy and freedom will never be forgotten. @NDI

