Magdalena Andersson öppnar för svenska styrkor på Grönland

Utspelet kommer inför Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, där SSU föreslår att EU ska skicka trupper till Grönland för att avskräcka USA och president Donald Trump från att försöka ta kontroll över ön.

Magdalena Andersson välkomnar ungdomsförbundets linje, med förbehåll.

– Jag är inte främmande för ökad militär närvaro på Grönland. Det gäller självklart även svenska soldater, säger hon till Dagens ETC.

Bakgrunden är Donald Trumps återkommande uttalanden om Grönland. I en intervju med The New York Times i veckan sade han att avtal eller militärbaser inte räcker och antydde att USA måste ”äga” ön. I samma intervju öppnade Trump också för att Natos framtid kan ställas mot ett amerikanskt övertagande av Grönland.

Den svenska regeringen har hittills varit mer avvaktande. När utrikesminister Maria Malmer Stenergard fick frågan i Ekots lördagsintervju om Sverige skulle kunna bidra militärt vid en dansk begäran, ville hon inte ge något besked.

– Jag kommer inte heller spekulera i en sådan händelseutveckling, för vi kommer naturligtvis göra allt vi kan för att inte hamna där. Och återigen, det är ju allierade länder vi pratar om och då måste vi också förhålla oss till varandra som allierade, säger hon till Sveriges Radio.