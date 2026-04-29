Magdalena Andersson: "Vem är Brad Pitt?"

I SVT:s program Fördomsshowen pressas Magdalena Andersson av programledaren Emil Persson.

Samtalet glider snabbt in på film och kändisar – ett område som hon själv medger att hon inte är särskilt insatt i.

– Vem är Brad Pitt? Jag vet att det är en skådis, men jag vet inte vem av dem det är, säger S-ledaren i programmet.

När hon får följdfrågor om hon kan känna igen honom blir svaret osäkert.

– Jag skulle kunna missta Tom Hanks för Brad Pitt. Jag vet inte vem det är jag ser framför mig.

Persson påpekar att Pitt är en av världens mest kända personer och undrar om Magdalena Andersson är ansiktsblind. Det avfärdar hon.

– Nej, det är jag verkligen inte. Men jag ser inte så mycket film. Och framför allt inte den typen av... Är det actionfilmer?

Även inom populärmusik visar sig kunskapsluckor. När hon får frågan om vem som sjöng i bandet Nirvana (det vill säga Kurt Cobain) kan hon inte svara direkt.

– Nej, men nu kommer min man bli sur. För jag borde kunna säga sångaren. Sur blir han inte, men han tycker att jag borde ha lyssnat bättre.