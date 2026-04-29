Många besökte AFS första maj-tal

Gustav Kasselstrand höll dagen till ära tal framför en staty av den svenska nationalhjälten Engelbrekt Engelbrektsson.

– Här står nu Alternativ för Sverige inför det viktiga riksdagsvalet den 13 september 2026. Och vi gör det med historien som vårt främsta vapen. Här står vi framför Engelbrekt och framför Sankt Nicolaikyrkan där han blev begraven initialt efter sin död, sade partiledaren.

Kasselstrand konstaterade att Engelbrekt i praktiken startade "vårt första Swexit" när han tog upp kampen mot Kalmarunionen och de utländska herrarna.

– Han utmanade etablissemanget.

Efter talet kommenterar partiledaren uppslutningen på sociala medier.

"Dagens torgmöte i Karlstad blev ett av våra mest välbesökta någonsin med HUNDRATALS personer i publiken. Efteråt blev det selfies och samtal i mer än en timme", skriver han.

