Forskarna Esther Hauer Carvalho och Björn Paxling döms för sin skadegörelse på flygplatsen. De övriga 15 frias.

Massfrikännande efter attentat mot Bromma flygplats – bara två döms

Publicerad 4 maj 2026 kl 15.22

Inrikes. Totalt 17 personer åtalades efter en uppmärksammad klimataktion vid Bromma flygplats. Nu frias nästan alla – eftersom tingsrätten inte anser att de deltagit i själva skadegörelsen. En av de friade är Isabelle Letellier – som nekades svenskt medborgarskap på grund av åtalet.

Solna tingsrätt friar merparten av de åtalade efter attentatet mot Bromma flygplats i september 2023.

Endast två av de totalt 17 åtalade – forskarna Esther Hauer Carvalho och Björn Paxling – döms till villkorlig dom och böter för skadegörelse.

Enligt domen deltog ett större antal personer i en aktionen, som var riktad mot privatflyg. Aktionen genomfördes vid Grafairs anläggning, filmades och direktsändes via internet.

Det var dock bara två deltagare som sprutade och kastade färg på en byggnad, ett flygplan och flera bilar.

Tingsrätten bedömer att övriga tilltalade inte kan knytas till själva skadegörelsen eller i tillräcklig grad anses ha främjat den. Därför frikänns de.

Resultatet blir att 15 personer frias helt och att skadeståndskraven mot dem avslås.

En av dem som frias är den franska klimataktivisten Isabelle Letellier – även hon forskare – som nekades svenskt medborgarskap på grund av sitt deltagande i attentatet.

– Aldrig i min värld fanns det att jag kommer att gripas, sade hon i en tidigare kommentar till DN.

De två som döms kommer undan med villkorlig dom och dagsböter. De ska också solidariskt betala 76.500 kronor i skadestånd till Grafair Flight Management AB.

