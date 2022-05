Massgrav i Kanada beskrivs som största bluffen någonsin

I slutet av maj förra året rapporterade internationella medier om att – som exempelvis SVT uttryckte det – "kvarlevor av 215 barn, vissa så unga som tre år" hade hittats i omärkta gravar den tidigare katolska internatskolan Kamloops Indian Residential School i västra Kanada.

Nyheten väckte ramaskri över hela världen och ansågs bevisa vilket brutal rasism som de indianska barn som gick på skolan mellan åren 1890 och 1978 hade utsatts för. Den katolska orden Oblatfäderna, som drev skolan i välgörenhetssyfte för att hjälpa indianer ur fattigdom, anklagades mer eller mindre rakt ut av medierna för att ha dödat barnen och sedan försökt sopa undan spåren efter sig.

Rapporteringen ledde till att 65 katolska kyrkor brändes ned, vandaliserades eller skändades. Kanadensare uppmanades att inte fira nationaldagen utan istället bära orangea kläder för att visa sin skam över Kanadas behandling av indianer. En ny federal helgdag inrättades, "National Day for Truth and Reconciliation". Kanadas premiärminister Justin Trudeau beordrade att alla flaggor på statliga byggnader skulle hissas på halv stång i ett halvår. Han krävde också att påven personligen skulle infinna sig i Kanada och "be om ursäkt".

Men det enda "beviset" för att massgraven skulle existera visade sig vara uppgifter från en ung kvinnlig antropolog vid namn Sarah Beaulieu. Hon skannade området med markpenetrerande radar och hittade 215 områden som visade markstörningar som enligt henne kunde tyda på gravar (eller andra utgrävningar). Några utgrävningar har fortfarande inte gjorts, och en rad vetenskapsmän som Jacques Rouillard, professor i historia vid Université de Montréal, har pekat ut hela historien som en uppenbar bluff.

Tom Flanagan, professor i statsvetenskap vid University of Calgary, beskriver det hela som "den största fake news-händelsen i Kanadas historia".

– Hela den här historien om omärkta gravar och försvunna barn utlöste moralpanik. De har kommit att tro på saker som det inte finns några bevis för och det har börjat leva sitt eget liv, säger Flanagan till New York Post.

Till och med indianprofessorn Eldon Yellowhorn vid Simon Fraser University medger att han är skeptisk till medieuppgifterna.

– Allt som radarn visar är att det finns anomalier eller återspeglingar. Det enda sättet att vara säker är att gräva i jorden och ta reda på vad som ligger där under, säger Yellowhorn till New York Post.

Indianen Tomson Highway, en välkänd författare och musiker i Kanada, gick på den aktuella internatskolan. Han säger till New York Post att de vita som drev skolan behandlade honom vänligt och gav honom en utbildning som gjorde att han kunde lyckas i livet.