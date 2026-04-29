Migrationsverket tror inte på nytt asylkaos

Publicerad 29 april 2026 kl 14.06

Inrikes. Migrationsverket gör inte bedömningen att antalet asylsökare till Sverige ökar den närmaste tiden, trots Irankriget. I stället skrivs prognosen för 2027 ned kraftigt – till följd av att regeringen lovat verket ett återvandringsprogram för ukrainare.

När det gäller situationen i Mellanöstern gör Migrationsverket i nuläget inte bedömningen att invandringen till Sverige påverkas i någon större utsträckning.

– Vi följer naturligtvis utvecklingen noga. Beroende på hur konflikten utvecklas så kan vår bedömning av både återvändande och antalet sökande i olika ärendekategorier behöva uppdateras, säger Migrationsverkets planeringsdirektör Eric Ramstedt.

Antalet asylärenden 2027 beräknas bli 5.500, jämfört med 28.500 i den tidigare prognosen.

Bakgrunden till den kraftiga nedskrivningen är att Migrationsverket "i samråd med regeringen" bestämt att beräkningarna om asylsökare ska baseras på att ett återvändandeprogram för ukrainare i Sverige kommer att införas när EU:s massflyktsdirektiv upphör våren 2027.

– Hittills har våra prognoser utgått ifrån att personer från Ukraina med tillfälligt skydd skulle behöva söka asyl om direktivet upphör. Men den här prognosen baseras på att det införs nya möjligheter bland annat i form av ett återvändandeprogram, säger Migrationsverkets planeringsdirektör Eric Ramstedt.

– Vi har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur återvändandeprogrammet ska kunna utformas och vår utgångspunkt i prognosen är att det införs när massflyktsdirektivet upphör, fortsätter han.

Migrationsverket betonar samtidigt att osäkerheten är stor. Sänkningen beror alltså enbart på antagandet att färre personer från Ukraina kommer att behöva söka asyl efter att massflyktsdirektivet upphört.

– Det råder fortfarande osäkerhet kring massflyktsdirektivet och vad som kommer att gälla när det upphör. Våra antaganden kan därför behöva revideras i kommande prognoser, säger Eric Ramstedt.

