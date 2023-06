Miljardförlust för Disneys PK-filmer

En gång i tiden var Disneys filmer närmast självklara tittarsuccéer och älskade av barn runtom i världen.

Idag är situationen en helt annan, rapporterar The Blaze.

Underhållningsjätten har förlorat cirka 900 miljarder dollar på sina senaste åtta filmer: Lightyear, Thor: Love and Thunder, En annorlunda värld, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Den lilla sjöjungfrun samt Elementärt.

Disneys filmer innehåller numera betydande inslag av så kallad kulturmarxism. Det har bland annat uppmärksammats att den lilla sjöjungfrun spelas av en afrikan, att En annorlunda värld skildrar en homosexrelation och att Lightyear har en scen med en lesbisk kyss.

Filmen Elementärt predikar mot så kallad främlingsfientlighet och stoltserar med Disneys första "icke-binära" karaktär.

I februari uppgav Disney att företaget skulle genomgå en "strategisk omstrukturering". Förra månaden meddelade nöjesjätten att det skulle bli nedskärningar med 7.000 tjänster.