Mohamsson hyllar Åkessons amnesti-besked

"Bra av Jimmie Åkesson. Detta är ett starkt besked till svenska folket om att migrationen ska balansera ordning, sunt förnuft och rättvisa."

Så skriver Mohamsson i ett inlägg på X efter att nyheten kommit att Jimmie Åkesson och SD-ledningen går med på att "pausa" så kallade tonårsutvisningar.

Det handlar om illegala invandrare som saknar rätt att vistas i Sverige efter att ha blivit myndiga.

Jimmie Åkesson bytte ståndpunkt i frågan efter ett vänsterdrev med så kallade snyftreportage i media, och efter att SD-kvinnor satt press på partiledningen att stoppa utvisningarna.