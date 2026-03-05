© Liberalerna/X
 

Mohamsson hyllar Åkessons amnesti-besked

Utrikes. Jimmie Åkesson hyllas av Liberalernas partiledare Simona Mohamsson efter att ha meddelat att han är för att stoppa utvisningen av illegala invandrare, så kallade "tonårsutvisningar".

"Bra av Jimmie Åkesson. Detta är ett starkt besked till svenska folket om att migrationen ska balansera ordning, sunt förnuft och rättvisa."

Så skriver Mohamsson i ett inlägg på X efter att nyheten kommit att Jimmie Åkesson och SD-ledningen går med på att "pausa" så kallade tonårsutvisningar.

Det handlar om illegala invandrare som saknar rätt att vistas i Sverige efter att ha blivit myndiga.

Jimmie Åkesson bytte ståndpunkt i frågan efter ett vänsterdrev med så kallade snyftreportage i media, och efter att SD-kvinnor satt press på partiledningen att stoppa utvisningarna.

