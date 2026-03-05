Mohamsson hyllar Åkessons amnesti-besked

"Bra av Jimmie Åkesson. Detta är ett starkt besked till svenska folket om att migrationen ska balansera ordning, sunt förnuft och rättvisa."
Så skriver Mohamsson i ett inlägg på X efter att nyheten kommit att Jimmie Åkesson och SD-ledningen går med på att "pausa" så kallade tonårsutvisningar.
Det handlar om illegala invandrare som saknar rätt att vistas i Sverige efter att ha blivit myndiga.
Jimmie Åkesson bytte ståndpunkt i frågan efter ett vänsterdrev med så kallade snyftreportage i media, och efter att SD-kvinnor satt press på partiledningen att stoppa utvisningarna.
