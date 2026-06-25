Morgan Johansson kallas förrädare av SD – kräver ursäkt "omedelbart"

I programmet pekar SD-kommunikatören Markus Celander ut bland andra Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Stefan Löfven, Morgan Johansson och Magdalena Andersson som "förrädare".

Avsnittet har folkutbytestema och handlar om att Malmö förändrats genom massinvandringen.

Celander säger i programmet att han talar fritt och inte för fram partidistriktets åsikter. Han beskriver sedan hur invandringen hotar Sverige och västerländsk kultur.

Kommunikatören konstaterar också att personer som förrått sin grupp på detta sett tidigare kunde drabbas av ett omilt öde.

– Om vi ser långt tillbaka i tiden, stenåldern och framåt […] de här personerna, förrädarna […] de uteslöts ur gemenskapen, de utvisades, förvisades. I värsta fall […] så dödades de antagligen, avrättades, säger Markus Celander.

I programmet kopplas detta till dagens politiker.

– Det är en central del av undergången, nämligen att vi idag inte längre utvisar eller förvisar de som förråder oss, de som hatar sin egen kultur, sitt eget folk. Istället så röstar vi fram dem till maktpositioner.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin reagerar kraftigt efter att ha lyssnat på klippet.

– Det är så man baxnar, hur man uttrycker sig. Det är oerhört allvarligt att ens leka med tanken på dödligt politiskt våld. Inte minst i Sverige, där vi har en så tragisk historia med mord, både på en statsminister och utrikesminister. Så det här är väldigt allvarligt, säger han till Sydsvenskan.

Celander vill inte ställa upp på en bandad intervju, men svarar via mejl. Han skriver att programmet handlade om sorgen över ett Malmö som han menar har förändrats.

Han förnekar att han vill se våld mot de politiker han nämner utan säger att han han på grund av frustration uttryckte sig med "en sarkastisk överdrift".

Morgan Johansson skriver på sociala medier att SD Malmö kallar honom och andra för "landsförrädare" som "borde avrättas".

"Jag satt i regeringen med Anna Lindh, och vet vilka konsekvenser sådant hat kan få", skriver han och fortsätter:

"SD borde skämmas och be om ursäkt. Omedelbart."