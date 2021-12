MP om elpriserna: "Ilskan ska riktas mot Ryssland"

Den som trodde att regeringens stängning av Ringhals och satsningarna på att etablera amerikanska IT-jättar, diverse Bitcoin-hallar, Grönt stål och fabriker för elbilsbatterier i Sverige hade något med elpriserna att göra har fel, enligt den unge MP-höjdaren.

Politikern har förståelse för att svenskar blir arga när de inte har råd att värma upp sina bostäder.

– Men då ska man komma ihåg att ilskan ska man rikta mot Ryssland. Det är dom som har satt oss i den här situationen och vårt beroende av deras gas, säger Lorentz Tovatt till Expressen.

Det stämmer dock inte, enligt Energimyndigheten.

"Idag levereras all naturgas till Sverige från de danska gasfälten i Nordsjön. Tillförseln sker via en ledning under Öresund", skriver myndigheten i en rapport

Myndigheten konstaterar också att bara en försumbar del av Sveriges energibehov täcks av gas.