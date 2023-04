Muhammed fjärde populäraste pojknamnet i Europa

Det är Euronews som har sammanställt listan över de mest populära namnen i Europa under år 2021.

I Sverige var Noah under detta år det vanligaste namnet som föräldrar gav nyfödda pojkar. Även i flera andra länder, som Storbritannien och Tyskland, var Noah populärast. Vad namnets spridda popularitet beror på är dock lite oklart.

I hela Europa var dock Lucas det det namn som flest nyfödda fick, följt av Alexander, Oliver/Olivier och Mohammed.

Sofia var det populäraste flicknamnet under 2021, enligt Euronews sammanställning.

