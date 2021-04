Svart makt-muslim bakom attentat mot Kapitolium

Efter att ha rammat en barriär klev gärningsmannen, 25-årige Noah Green, ur bilen och gjorde utfall med en kniv mot poliserna. Poliserna svarade med verkanseld mot Green, som avled av skotten.

– Han hörsammade inte verbala tillsägningar. Den misstänkte gjorde utfall mot Kapitoliumpoliserna, och poliserna sköt mot den misstänkte, säger Yogananda Pittman, chef för Kapitoliumpolisen.

En av de påkörda polismännen, William Evans, ådrog sig så pass allvarliga skador att han senare avled. Evans uppges ha arbetat som polis i 18 år.

– Det är med väldigt väldigt tungt hjärta som jag meddelar att en av våra poliser avlidit av sina skador, berättar Pittman.

Efter beskedet om att en polisman avlidit beordrade Nancy Pelosi, representanthusets talman, att flaggorna runt Kapitolium halas till halv stång. Hon passade även på att kalla Evans för "en martyr för vår demokrati".

Flera medier, bland dem The New York Times och NBC, rapporterar att Noah Green var en varm anhängare av Louis Farrakhan, ledare för svart makt-organisationen Nation of islam.

Green skrev även inlägg på Facebook om att han var arbetslös, att han haft några "tuffa" år och att han sökt stöd och tröst i Muhammeds läror.