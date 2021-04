Två poliser påkörda utanför USA:s kongress

En bil uppges ha rammat en av de barriärer som omgärdar kongressbyggnaderna och i samband med det även kört på de två poliser.

En misstänkt uppges ha gripits och de skadade poliserna har förts till sjukhus för vård. Videobilder från platsen visar ett stort polispådrag runt en kraschad bil och vad som ser ut att vara de två poliserna föras iväg på varsin bår.

I ett meddelande som gått ut till anställda på Kapitolium kallar polisen händelsen för en "säkerhetsincident". Kapitolium har spärrats av och ingen tilläts komma in eller lämna området.

Under eftermiddagen utvidgades avspärrningarna till angränsande gator runt kongressen.

Till en början förekom obekräftade uppgifter om att flera poliser blivit skjutna i samband med incidenten, men senare uppgifter tyder på att det endast var den misstänkte gärningsmannen som sköts av polis.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

I am on lockdown inside the Capitol complex. Lots of first responders called and a helicopter just landed on the East front pic.twitter.com/7hKjPeX3Ah