Muslimska massböner chockar Polen: "Vi måste stänga gränsen innan vi blir som Sverige"

Polen förändras i snabb takt, och muslimska massböner under Eid al-Fitr väcker nu starka reaktioner bland polackerna.

Videoklipp från stora folksamlingar i flera polska städer sprids på nätet och används som exempel på hur det tidigare homogena landet snabbt börjar likna mångkulturer som Tyskland, Frankrike och Belgien.

– Jag hade inte gissat att Polen skulle förknippas med islam. Jag har sett många videor på nätet där muslimer firar Bajram. Vilda folkmassor som inte fick plats i moskéerna, säger Paweł Lisicki, chefredaktör för den inflytelserika polska tidskriften Do Rzezcy, enligt Remix News.

Han varnar för att Polen är på väg att upprepa samma misstag som andra västeuropeiska länder.

– Vi följer västvärlden ned i avgrunden.

Även politiker reagerar kraftigt på utvecklingen. Slawomir Mentzen, presidentkandidat för högerpartiet Konfederationen, kräver omedelbara åtgärder för att undvika att Polen följer i Sveriges och liknande länders spår:

"Vi måste omedelbart stänga gränsen för invandrare från muslimska länder! Innan det är för sent, innan Polen blir som Storbritannien, Frankrike eller Sverige. Detta är den sista chansen. Vi måste börja deportera dem istället för att försöka integrera dem!" skriver han på X.

Poland is becoming increasingly "multicultural" as immigration numbers ramp up.



First video from Gdańsk and second video from Kraków. pic.twitter.com/t5jYNpYUdg

— Remix News & Views (@RMXnews) March 30, 2025