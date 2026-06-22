Norska försvarets reklam: Muslimsk bön med "Allahu akbar"

På soldatens uniform syns både den norska flaggan och den islamiska halvmånen.

– Allah är störst, säger soldaten i filmen.

I samma kampanjvideo förekommer även ett hånglande homosexuellt par och en man som håller i ett spädbarn – bland annat.

Gry Bohne Hauge, chef för marknadsföring och samhälle inom norska försvaret, försvarar det kulturmarxistiska upplägget.

– När vi lyfter fram kärlek och tro är det eftersom detta är grundläggande rättigheter och värden som försvarsmakten ska skydda för alla som bor i Norge, säger hon till Kampanje.

Hon uppger också att försvaret vill visa att man söker personal med olika bakgrund.

– Det handlar om att visa att försvarsmakten behöver mångfald och ska vara en bra arbetsplats, oavsett vem du är, vem du älskar eller vad du tror på, säger Gry Bohne Hauge.

Rekryteringsfilmen har fått hård kritik på sociala medier. Journalisten Espen Teigen på konservativa Document skriver i ett X-inlägg att kampanjen går på tvärs med norsk tradition.

"Nu får det vara nog. Aktivister inom Försvarsmakten spottar på våra förfäder, vår kultur och vår historia. 'Allahu akbar' och islam är inte en del av det Norge vi försvarar. Det är inte för detta som våra förfäder offrade sina liv. Islam är själva motpolen till våra värderingar", skriver Teigen.