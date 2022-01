Nya restriktioner motiveras med spridning av influensa

De nya restriktionerna innebär bland annat att krogar och restauranger måste stänga klockan 23, med en begränsning på max 8 personer per sällskap.

Vuxna uppmanas också att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar, fester och liknande sociala sammanhang.

Men när Magdalena Andersson presenterade de nya åtgärderna på en presskonferens på måndagen var det inte bara spridningen av coronavirus hon hänvisade till som orsak till restriktionerna.

– Smittspridningen i Sverige befinner sig på historiskt höga nivåer. Och det här sker samtidigt som det förekommer en hög frekvens av luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus, sade statsministern.

Hon fortsatte:

– Sammantaget innebär det att belastningen på sjukvården just nu är hög. Och om sjukvården och sjukvårdens medarbetare ska klara sina uppdrag långsiktigt så behöver vi få ner smittspridningen.

På sociala medier frågar sig nu flera användare om vi befinner oss i ett nytt normalläge där samhället ska stängas ned även vid smittspridning av vanliga sjukdomar som influensa.

"Vi ser en stor ökning i influensa och RS...."

pic.twitter.com/Y1GFNDrVp2

— Think about it (@Bendy18059023) January 10, 2022