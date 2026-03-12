© Iran
Ayatolla Mojtaba Khamenei.

Nye ayatollans första ord: Lovar hämnas "martyrernas blod"

Publicerad 12 mars 2026 kl 15.38

Utrikes. Irans nye ledare ayatolla Mojtaba Khamenei lovar att hämnas de dödade i kriget och signalerar fortsatt blockad av Hormuzsundet. Det är hans första offentliga utspel efter att han utsetts till ny högsta ledare för den islamiska republiken.

Dela artikeln

I ett långt meddelande som lästes upp i iransk tv på torsdagen presenterade Irans nye ledare Mojtaba Khamenei sina första politiska riktlinjer efter maktövertagandet, som kom efter att fadern dödats i USA:s och Israels attacker.

Ett av huvudbudskapen är att Iran ska hämnas dödade iranier i kriget.

– Jag försäkrar alla att vi inte kommer att överge att hämnas era martyrers blod.

Han lyfter särskilt fram de över 160 skolflickor som dödades i den iranska staden Minab och säger att varje iransk medborgare som dödas av fienden ska betraktas som ett eget fall för vedergällning.

Den nye ayatollan signalerar samtidigt att Iran tänker fortsätta använda blockaden av Hormuzsundet som ett strategiskt verktyg.

– Hormuzsundet måste förbli stängt, säger han.

En stor del av budskapet ägnas åt att hylla fadern och företrädaren Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei beskriver uppgiften att ta över rollen som ayatolla som mycket tung.

– För mig är det en svår uppgift att ta på mig en position där två stora ledare har suttit, säger han.

I uttalandet uppmanar han också det iranska folket att visa enighet och delta i nationella manifestationer, särskilt den årliga al-Quds-dagen.

Han tackar samtidigt iranska soldater och allierade i den så kallade motståndsfronten och säger att deras insatser redan har stoppat fiendens försök att dominera Iran.

Den nye ledaren riktar också en varning till grannländer som låter amerikanska militärbaser användas i kriget och uppmanar dem att stänga dessa baser.

Iran är samtidigt redo att ha goda relationer med sina grannländer, säger han, men betonar att landet kommer att fortsätta slå tillbaka mot vad han beskriver som aggression mot landet.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 57948982

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 57948983

Varnish cache server

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.