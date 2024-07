"Och nu vill jag ge ordet till Ukrainas president... Putin"

– Nu vill jag lämna över till Ukrainas president, som har lika mycket mod som han har beslutsamhet. Mina damer och herrar, president Putin!

Så sade Joe Biden när han skulle presentera Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en presskonferens på Natotoppmötet i Washington.

När publiken började applådera rättade han sig.

– Putin? President Zelenskyj. Vi ska vinna mot Putin. Jag är så fokuserad på att vinna mot Putin, sade Biden.

NOW - Biden: "And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen, President Putin." pic.twitter.com/tELnNtTIcC

— Disclose.tv (@disclosetv) July 11, 2024