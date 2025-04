Sverige ska återuppbygga Gammalsvenskby

Under ett möte i Kiev skrev bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) på en så kallad avsiktsförklaring tillsammans med lokala ukrainska företrädare.

Syftet med överenskommelsen är enligt regeringen att bistå Gammalsvenskbys invånare med både akut nödhjälp och långsiktig återuppbyggnad, bland annat av historiska byggnader och kulturarv.

Fokus ligger även på att göra det möjligt för de som flytt kriget att återvända.

– Svenskbyborna har varit mycket hårt utsatta under kriget och med denna avsiktsförklaring vill vi visa att vi kommer att stå vid invånarnas sida både under denna svåra tid och när det blir möjligt att återvända och bygga upp sin by igen, säger Dousa i ett pressmeddelande.

Gammalsvenskby har utsatts för kontinuerliga ryska artilleri- och drönarattacker och idag bor endast ett tjugotal personer kvar i byn.

Avsiktsförklaringen skrevs under av guvernören i Khersonregionen och borgmästaren i Beryslavs kommun, där Gammalsvenskby ligger. På plats fanns även ordföranden för föreningen Svenskbyborna.

Gammalsvenskby grundades 1782 av svenskar som tvångsförflyttats från Dagö på order av tsarinnan Katarina II. Trots 150 år av ryskt styre höll byborna fast vid sin svenska identitet.

År 2024 beslutade den svenska regeringen att skicka två miljoner kronor i statligt stöd till byn, men nu tillkommer alltså nya resurser.