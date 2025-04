Norges statsminister: "Jag hyllar Trump"

Uttalandet kom under en pressträff i Vita huset i Washington på torsdagen, där de båda ledarna möttes för att diskutera tullar och handel.

En reporter frågade Støre om han ansåg att Trump borde nomineras till Nobels fredspris. Støre svarade:

– Jag vill hylla president Trump för att han tagit mycket viktiga initiativ för att få detta krig att närma sig ett slut, vilket båda parter förtjänar. Vi behöver en vapenvila, rädda liv och röra oss mot något säkrare – för Europa och för de berörda människorna. Och det samarbetar vi kring. Jag ser fram emot att gå in på detaljer.

Donald Trump visade omedelbart sin uppskattning – för frågeställaren.

– Tack så mycket för den frågan. Jag gillar den frågan, sade han.

Norway Prime Minister @jonasgahrstore: "I salute President Trump for having been taking very important initiatives to get this conflict towards an end... We need to have a ceasefire, save lives, and move toward something which is more secure for Europe." pic.twitter.com/VLFJ4tjgY1

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 24, 2025