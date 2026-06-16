© European Union/2026, PXHERE, Fidesz
 

Orbán förbjuds att leda Ungern igen

Publicerad 16 juni 2026 kl 18.51

Utrikes. Ungerns parlament har nu röstat igenom en grundlagsändring som stoppar Viktor Orban från att bli premiärminister igen. Beslutet klubbas strax efter att Orban avgått efter att ha besegrats av Péter Magyar och hans EU-vänliga liberala krafter.

Dela artikeln

Grundlagsändringen innebär att samma person bara får vara premiärminister i totalt åtta år. Regeln ska räknas retroaktivt från den 2 maj 1990 – vilket gör att den tidigare premiärministern Orbán snuvas på möjligheten att återvända till makten.

Ändringen lades fram av företrädare för Tisza-partiet, som leds av premiärminister Péter Magyar. Enligt Magyar Nemzet innebär beslutet att Tisza därmed sätter stopp för motståndaren Orbáns möjlighet att åter väljas till regeringsmakten.

Förslaget har väckt hård kritik från flera håll. Kritikerna beskriver det som en lagstiftning riktad mot en enskild person.

– Att genomföra personanpassad lagstiftning med retroaktiv verkan är en unik bottennivå för grundlags- och lagstiftningsarbetet efter systemskiftet, sade Fidesz-ledamoten Gergely Gulyás efter den allmänna debatten om förslaget.

Juristen Zoltán Lomnici den yngre säger till Magyar Nemzet att förslaget är ett öppet ingrepp i den ungerska konstitutionella ordningen.

– Ett öppet personanpassat ingrepp med retroaktiv verkan i den ungerska konstitutionella ordningen, som syftar till att politiskt utesluta en tidigare premiärminister, sade han.

Han pekar också på att den ungerska författningsdomstolens praxis enligt hans bedömning avvisar personanpassad lagstiftning.

– Utifrån rättsstatens krav ska lagar vara allmänna och abstrakta, inte vapen mot konkreta personer, sade han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 996199810

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 996199811

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Ja till att tvinga åklagare yrka utvisning – med stöd av S

Förslaget fick brett stöd i riksdagen. Nu får Sverige "Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar".0 

Ekonominyheter

Invandrarfamiljers standard har ökat mest

Nya rapporten från Försäkringskassan. . Mäter ökningen av ekonomisk standard under de senaste tio åren.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.