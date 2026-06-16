Orbán förbjuds att leda Ungern igen

Grundlagsändringen innebär att samma person bara får vara premiärminister i totalt åtta år. Regeln ska räknas retroaktivt från den 2 maj 1990 – vilket gör att den tidigare premiärministern Orbán snuvas på möjligheten att återvända till makten.

Ändringen lades fram av företrädare för Tisza-partiet, som leds av premiärminister Péter Magyar. Enligt Magyar Nemzet innebär beslutet att Tisza därmed sätter stopp för motståndaren Orbáns möjlighet att åter väljas till regeringsmakten.

Förslaget har väckt hård kritik från flera håll. Kritikerna beskriver det som en lagstiftning riktad mot en enskild person.

– Att genomföra personanpassad lagstiftning med retroaktiv verkan är en unik bottennivå för grundlags- och lagstiftningsarbetet efter systemskiftet, sade Fidesz-ledamoten Gergely Gulyás efter den allmänna debatten om förslaget.

Juristen Zoltán Lomnici den yngre säger till Magyar Nemzet att förslaget är ett öppet ingrepp i den ungerska konstitutionella ordningen.

– Ett öppet personanpassat ingrepp med retroaktiv verkan i den ungerska konstitutionella ordningen, som syftar till att politiskt utesluta en tidigare premiärminister, sade han.

Han pekar också på att den ungerska författningsdomstolens praxis enligt hans bedömning avvisar personanpassad lagstiftning.

– Utifrån rättsstatens krav ska lagar vara allmänna och abstrakta, inte vapen mot konkreta personer, sade han.