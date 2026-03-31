Orban rasar när Israel stoppar kristet påskfirande

Publicerad 31 mars 2026 kl 07.54

Utrikes. Israel stoppade kyrkoledare från att komma in i Heliga gravens kyrka i Jerusalem på palmsöndagen. Beslutet har väckt häftig internationell kritik – bland annat från Ungerns premiärminister Viktor Orbán – och drogs senare tillbaka.

Händelsen berörde bland annat den latinske patriarken Pierbattista Pizzaballa. Även andra präster stoppades från att komma in i kyrkan, som räknas som en av kristendomens heligaste platser.

"För första gången på århundraden hindrades kyrkans ledare från att fira palmsöndagsmässan i Heliga gravens kyrka", heter det i ett uttalande från det latinska patriarkatet i Jerusalem.

Israeliska myndigheter har motiverat beslutet med säkerhetsskäl på grund av det pågående kriget mot Iran. Premiärminister Benjamin Netanyahu uppgav att missildelar slagit ned nära kyrkan.

Kritiken kom snabbt – till och med från politiker som anses arbeta för Israel. USA:s ambassadör i Israel, den kristne sionisten Mike Huckabee, kallade beslutet för "en olycklig överträdelse som redan fått stora konsekvenser runt om i världen".

Ungerns premiärminister Viktor Orbán riktade liknande kritik i ett inlägg på X.

"Detta är en smärtsam palmsöndag. Myndigheterna i Jerusalem har hindrat den latinske patriarken från att gå in i Heliga gravens kyrka. Detta är oacceptabelt för oss som kristna, även med hänsyn till kriget och säkerhetsläget. Vi får inte låta kriget utestänga någon religion från vår gemensamma heliga stad, Jerusalem", skrev han.

Efter kritiken ändrade Israel hållning. Netanyahu uppgav att myndigheterna fått nya instruktioner, och att patriarken ska tillåtas hålla gudstjänster som han så önskar.

Precis som många andra högerpopulistiska politiker har Orbán odlat ett nära band till Israel. Men efter det israeliska och amerikanska anfallskriget mot Iran har han varit tydligt kritisk till utvecklingen och varnat för ett nytt asylkaos.

Även tyska AFD har riktat skarp kritik mot Irankriget, och pekat ut det som ett krig för Israel.

Detta till skillnad från SD-ledaren Jimmie Åkesson – som uttryckt sitt villkorslösa stöd både till Israel och det nya storkriget.

