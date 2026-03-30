AFD: Alla amerikanska soldater ska ut ur Tyskland

Vid ett partikonvent i Sachsen lyfte AFD:s medordförande Tino Chrupalla frågan om USA:s militära närvaro i Tyskland och gjorde klart vad som väntar vid ett maktskifte.

– Låt oss börja genomföra detta program genom att dra tillbaka amerikanska trupper, sade han enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Han framhöll att partiet vill att samtliga utländska styrkor ska lämna landet och att Tyskland ska lämna Natos system för delning av kärnvapen.

Chrupalla hyllade också Spanien efter att landet motsatt sig att USA använder dess baser i sitt anfallskrig mot Iran.

– Och det är helt rätt. Spanien blandar sig inte i detta krig, sade han.

Tino Chrupalla är också starkt kritisk till USA:s president Donald Trumps agerande.

– Jag är extremt besviken på Donald Trump när det gäller hans vallöften, sade Chrupalla i tv-programmet Markus Lanz tidigare i mars enligt Remix News.

Han fortsatte:

– Nu står vi på randen till att troligen ha startat ett tredje världskrig med Donald Trump. Och det är ett löftesbrott som jag verkligen ogillar och som även det amerikanska folket ogillar, sade han.

Han konstaterade också att USA inte agerat självständigt:

– Jag anser att amerikanerna – vilket man nu tydligt kan se – drogs in i detta krig av Israel.

Cirka 36.000–37.000 amerikanska soldater är idag stationerade i Tyskland. Om man inkluderar familjer och civil personal handlar det om totalt runt 70.000 personer kopplade till den amerikanska militära närvaron. Tyskland är därmed den näst största värdnationen i världen för amerikanska trupper efter Japan.