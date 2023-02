Orban: Varken Ryssland eller väst kan vinna

– Ryssland kan inte vinna eftersom hela västvärlden stöder Ukraina. Men Ryssland är en kärnvapenmakt, och en kärnvapenmakt kan inte backas in i ett hörn eftersom ett kärnvapenkrig kan bryta ut, säger Orban enligt Novinite.

Utspelet kommer på årsdagen av Rysslands invasion av grannlandet.

Enligt den ungerske premiärministern har Europa försvagats det senaste året eftersom USA:s regering "skyddar sina intressen i Bryssel på bekostnad av europeiska intressen". Sanktionerna mot Ryssland har försvagat den europeiska ekonomin, men inte nämnvärt påverkat USA som är har stora tillgångar av billig gas, påpekar Orban.

Ungern betraktar kriget utifrån den egna nationens säkerhetsintressen och har därför intagit en fredsvänlig linje med krav på omedelbar vapenvila.

– Vi kommer inte att leverera vapen, vi kommer inte att gå med i någon krigskoalition, förklarar Orban.

cannot win because the entire western world has lined up behind . At the same time, is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2023