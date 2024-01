Pakistansk feminist regisserar nästa Star Wars-film: "Vill göra män obekväma"

Disney har förlorat miljarder på sina floppande "woke"-filmer de senaste åren och kritiseras för att pressa politisk korrekthet ner i halsen på sina tittare.

Nu har nöjesjätten siktet inställt på Star Wars. Nästan film i serien regisseras nämligen av en feministisk kvinnlig pakistanier.

Kvinnan i fråga, Sharmeen Obaid-Chinoy, har gjort klart att det "är på tiden" att en icke-vit kvinna får regissera en Star Wars-film.

I ett tidigare panelsamtal som nu fått stor spridning på sociala medier förklarar Sharmeen Obaid-Chinoy att hon "gillar att göra män obekväma".

– Det är viktigt att kunna en man i ögonen och säga: Jag är här, inse det och inse att jag arbetar för att ta upp något som gör dig obekväm, och det borde göra dig obekväm, tillade hon.

Star Wars-fans och konservativa förespår nu att den kommande filmen – med arbetstiteln Star Wars: New Jedi Order – kommer att bli ännu en "wokeflopp" från Disney, rapporterar Daily Mail. Filmen ska också ha en kvinnlig huvudrollsinnehavare.

"Den här filmen lär bli Disneys största flopp hittills", skriver den amerikanska konservativa profilen Matt Walsh på X.

Disneys extrema politiska korrekthet har blivit så ökänd att fenomenet nyligen parodierades i den populära animerade satirserien South Park. Ett avsnitt i oktober skildrade hur karaktären Eric Cartman tvingades gå till en terapeut för att tala ut om sin rädsla för att han och hans vänner skulle ersättas av icke-vita lesbiska kvinnor och liknande.

Here’s the feminist director of the next Star Wars film saying that her goal is to “make men uncomfortable.”



This movie is destined to be Disney’s biggest flop yet. pic.twitter.com/KaihbiA7Oj

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) January 3, 2024