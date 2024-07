Parlamentet sa ja till Ursula von der Leyen

Detta blir Ursula von der Leyens andra mandatperiod som kommissionens ordförande. Hon valdes första gången av ledamöterna i juli 2019.

Parlamentet består för närvarande av 719 ledamöter, så den nödvändiga majoriteten var 360 röster. Omröstningen var sluten. 401 ledamöter röstade för, 284 emot och 22 lade ner sina röster eller avgav ogiltiga röster.

Inför omröstningen presenterade Ursula von der Leyen sina politiska prioriteringar för de kommande fem åren under en debatt med ledamöterna.

I debatten stack den polska ledamoten Ewa Zajączkowska-Hernik ut genom att anklaga EU-bossen för att fylla Europa med illegala invandrare. Hon rev också sönder ett exemplar av EU:s invandringspakt, under höga burop från liberala ledamöter:

European Parliament Member Ewa Zajaczkowska confronts the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. We need more people like Ewa to fight for our countries. Do you agree? pic.twitter.com/NghgFOunjT

Den moderata EU-parlamentarikern Tomas Tobé är en av de som uttrycker sin glädje över parlamentets val.

Congratulations to my friend and EPP colleague, @vonderleyen, on your re-election as President of the European Commission! Your confident leadership is much needed in these troubled times. I look forward to continued cooperation, combating organised crime and supporting Ukraine. pic.twitter.com/sZGC8QKHWY

— Tomas Tobé (@tomastobe) July 18, 2024