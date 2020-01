PK-storm mot Stephen King

Stephen King har de senaste åren mest uppmärksammats för sina hätska Twitterattacker mot president Donald Trump. Men nu har den 72-årige vänsterprofilen själv hamnat i blåsväder på den sociala medieplattformen.

Häromdagen presenterades nomineringarna inför årets Oscarsgala, vilket som vanligt ledde till anklagelser om att det var för många vita män bland de nominerade.

Detta var något som Stephen King gjorde misstaget att försiktigt kritisera. På Twitter uppger han att han inte själv reflekterar över "mångfaldsfrågan".

"Jag skulle aldrig ta hänsyn till mångfald i frågor som rör konst. Endast kvalitet", skriver King bland annat.

Skräckförfattarens inlägg har lett till en störtskur av arga kommentarer från mer radikala så kallade antirasister på vänsterkanten.

Den kvinnliga afroamerikanska regissören Ava DuVernay skriver exempelvis att hon Kings inlägg var så "bakåtsträvande och okunnigt" att hon knappt orkade gå upp på morgonen när hon läste det.

Andra anklagar 72-åringen för att agera utifrån sina egna "vita privilegier", rapporterar RT.

Stephen King försökte förgäves blidka Ava DuVernay genom att bedyra att han "älskade" hennes politiskt korrekta tv-serie "When They See Us". DuVernay svarade bara att hon själv gillar flera av Kings böcker men att det inte har något med saken att göra.