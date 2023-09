Plastpåseskatten ska avskaffas – om drygt ett år

Regeringen föreslår i budgeten att skatten på plastbärkassar avskaffas eftersom den inte bedöms "vara nödvändig för sitt syfte".

– Vi är övertygade om att svenska folket använder sig av plastpåsar på ett klokt sätt i sin vardag och att det inte finns ett syfte i att de ska vara extra dyra, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till SVT.

Skatten infördes 2020 för att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. De senaste två åren har förbrukningen av tunna plastbärkassar i Sverige varit under 20 plastbärkassar per person och år – långt under EU:s förbrukningsmål på max 40 tunna plastbärkassar per person och år.

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att EU:s förbrukningsmål kommer uppnås även utan en skatt på plastbärkassar, och föreslår därför att den avskaffas. Skatten bedöms också ha "vissa negativa effekter", såsom administrativa kostnader och kan dessutom leda till ökad konsumtion av andra alternativ. Regeringen lovar att "noga följa hur konsumtionen av plastbärkassar utvecklas framöver".

Regeringen föreslår att skatten avskaffas den 1 november 2024.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.