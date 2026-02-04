Pojke kallade polis "kuksugare" – frias av hovrätten

Händelsen inträffade vid en polisinsats på Älvsjö torg i höstas. Under en kroppsvisitation uttryckte sig tonåringen grovt och polisen kände sig kränkt, vilket ledde till åtal enligt den nya bestämmelsen om förolämpning mot tjänsteman.

Tingsrätten ansåg att tillmälet var riktat mot polismannen som genomförde ingripandet och dömde 16-åringen till 30 dagsböter.

Hovrätten gör nu en annan bedömning.

Enligt domstolen var uttalandet visserligen klart olämpligt, men det är inte visat att det yttrades i syfte att kränka den enskilde polismannens värdighet. Hovrätten bedömer att uttrycket lika gärna kan ha varit ett spontant uttryck för ilska eller frustration över ingripandet.

Därför frias 16-åringen helt.