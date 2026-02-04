© Arkivbild/Domstolsverket
 

Pojke kallade polis "kuksugare" – frias av hovrätten

Publicerad 4 februari 2026 kl 11.00

Lag & Rätt. En 16-årig pojke som dömdes för förolämpning mot tjänsteman efter ett polis­ingripande i södra Stockholm frias nu av hovrätten. Uttalandet som låg till grund för åtalet – ordet "kuksugare" – bedöms inte vara brottsligt.

Dela artikeln

Händelsen inträffade vid en polisinsats på Älvsjö torg i höstas. Under en kroppsvisitation uttryckte sig tonåringen grovt och polisen kände sig kränkt, vilket ledde till åtal enligt den nya bestämmelsen om förolämpning mot tjänsteman.

Tingsrätten ansåg att tillmälet var riktat mot polismannen som genomförde ingripandet och dömde 16-åringen till 30 dagsböter.

Hovrätten gör nu en annan bedömning.

Enligt domstolen var uttalandet visserligen klart olämpligt, men det är inte visat att det yttrades i syfte att kränka den enskilde polismannens värdighet. Hovrätten bedömer att uttrycket lika gärna kan ha varit ett spontant uttryck för ilska eller frustration över ingripandet.

Därför frias 16-åringen helt.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ebba Busch tar bort Gates-foto efter Epstein-uppgifter

Bill Gates knyts till Epstein-härva med knark och könssjukdomar. Då lade svenska vice statsministern upp en bild på sig själv med miljardären.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.